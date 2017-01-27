Звезда «Притяжения» рассказал о зрелищных моментах и компьютерной графике в фильме

Москва, 27 января. Фантастический фильм «Притяжение» будет лучше, чем любой из его трейлеров. Об этом исполнитель главной роли Александр Петров рассказал в интервью «Известиям».

По словам актера, в картине Федора Бондарчука достаточно ярких моментов и компьютерной графики. Поэтому «Притяжение» - это не тот случай, когда все самые зрелищные кадры вставляются в трейлер.

«Могу с уверенность сказать, что «Притяжение» будет лучше, чем любой из его трейлеров. Это не тот случай, где в ролик вставили наиболее яркие фрагменты и компьютерную графику, а в остальном фильм - так себе», — заверил Александр Петров.

Актер также отметил, что, несмотря на фантастическую составляющую, в фильме присутствует «очень правдивая и даже документальная» социальная история, а в основе сюжета лежат любовь и взаимоотношения между людьми.