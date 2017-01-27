Ученые нашли космическую пыль в Антарктиде

Москва, 27 января. Российские ученые в сотрудничестве с коллегами из других стран в ближайшие месяцы намерены раскрыть тайну происхождения голубого льда, содержащего в себе космическую пыль.

Как сообщает ТАСС, образцы были взяты в Антарктиде в ходе научной экспедиции в 2015-2016 годах, и за это время подвергнуты самым разнообразным опытам и исследованиям, о результатах которых будет рассказано уже в феврале 2017 года.

Ученые рассчитывают получить огромное количество ответов на до сих пор не раскрытые загадки. Ведь голубой лед — своего рода хранилище, которое собирало в себя все, что «падает» из космоса на Землю в течение многих тысяч лет.