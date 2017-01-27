Вход с ключом: в Facebook появилась новая функция

Менло-Парк (Калифорния, США), 27 января. Новую функцию защиты от несанкционированного доступа к учетной записи в Facebook анонсировали в администрации социальной сети.

Теперь, в числе прочих, получить доступ к своим данным в соцсети можно будет при помощи USB-накопителя, который будет выполнять роль электронного ключа, изначально зарегистрировав физический ключ безопасности.

Как отмечается, для того, чтобы получить доступ к своему аккаунту достаточно будет подсоединить флешку к компьютеру или ноутбуку. Новый способ гораздо быстрее других, при этом пользователю не надо запоминать код безопасности.

В администрации Facebook уточнили, что новая функция работает не во всех браузерах, поэтому пока не рекомендуют полностью переходить на данный способ обеспечения безопасности.

