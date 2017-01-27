СМИ узнали, когда Трамп рассчитывает позвонить Путину

Вашингтон, 27 января. Дональд Трамп рассчитывает провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшие выходные. Об этом со ссылкой на источник в администрации США сообщила корреспондент NBC Хелли Джексон.

В сообщении подчеркивается, что это будет первый телефонный разговор президента США и его российского коллеги со времени инаугурации Дональда Трампа.

«Президент Трамп и Владимир Путин, как ожидается, поговорят по телефону на этих выходных, согласно источнику в администрации. Первый звонок с инаугурации», — написала на своей страничке в Twitter Хелли Жэксон.

Напомним, накануне электронное издание «Газета.ru» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщало, что дата телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласована.