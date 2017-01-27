Теории о загадочных твитах помощника Трампа появились в Интернете

Вашингтон, 27 января. Подписчики нового пресс-секретаря Белого дома в Twitter поняли смысл нескольких загадочных твиттов Шона Спайсера, которые сначала появись в сервисе микроблогов, а потом были удалены.

Как сообщает издание Politico, речь, в частности, идет о коротких твиттах «Aqenbpuu» и «n9y25ah7»: первое сообщение появилось в верифицированном аккаунте Спайсера в среду, а второе — в четверг.

Скорее всего, причина появления подобных сообщений — элементарная случайность. Пресс-секретарь Белого дома мог просто нажимать на работающий экран смартфона в кармане и отправлять в сеть непонятные сообщения.

По другой из версий, Шон Спайсер по ошибке делился со всем миром паролем, приходящим на телефон для того, чтобы зайти в учетную запись со стационарного компьютера.

Сам же пресс-секретарь никак не стал комментировать появление в Twitter двух коротких сообщений.

