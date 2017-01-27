Генпрокурор Украины рассказал о допросе российских депутатов по делу Януковича

Киев, 27 января. Два депутата Госдумы России были допрошены украинской Генпрокуратурой по делу Виктора Януковича. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, депутаты в своих показаниях якобы указали на то, что «механизм введения войск РФ на территорию независимой Украины» начал работать в декабре 2013 года, когда в центре Киева еще происходили беспорядки.

«Во время визита Суркова в Крым в декабре уже шла речь о вероятном военном вторжении», — заявил Юрий Луценко.

По словам генпрокурора, всего по делу было допрошено 32 свидетеля, чьи показания проливают свет на якобы совершенную Виктором Януковичем госизмену.

Напомним, события о которых упоминает глава Генпрокуратуры Украины были признаны Дорогомиловским судом Москвы государственным переворотом. Выступая в суде, бывший президент страны Виктор Янукович подтвердил, что его отстранение от власти противоречило конституции Украины, поскольку не была соблюдена процедура импичмента.