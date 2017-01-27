Российских педагогов обучат азам клинической психологии

Москва, 27 января. Проект учебной программы для российских педагогов, который обучит школьных учителей азам клинической психологии, направлен в Минздрав на согласование. Об этом пишут «Известия».

Новая образовательная программа подготовлена в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии, и по замыслу ее авторов, поможет педагогам найти подход к трудным подросткам.

Изучив азы клинической психологии, школьные учителя смогут адекватно реагировать на травлю внутри детского коллектива, а также правильно вести себя при других характерных для «трудного» возраста подростков нарушениях.

«Учителя должны знать детскую и подростковую психологию, видеть и понимать, что происходит с ребенком в школе», — считает генеральный директор центра, главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе

Добавим, что предложенная программа рассчитана на учителей самых разных дисциплин, и будет выступать в качестве дополнительного образования для педагогов как младших, так и средних и старших классов.



