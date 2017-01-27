Штайнмайер: Операция в Сирии сделала Россию серьезным политическим игроком

Берлин, 27 января. На фоне операции в Сирии Россию стали воспринимать как серьезного военного и политического игрока на мировой арене. Об этом заявил покидающий пост главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

По словам политика, российская военная операция в Сирии была спровоцирована позицией США. Также дипломат отметил, что успехи России привели к тому, что страну стали воспринимать как серьезного военного и политического игрока на мировой арене.

«Масштабная операция России в Сирии была, конечно, начата в том числе для того, чтобы оспорить провоцирующую позицию США, которые отнесли РФ к региональным силам. По меньшей мере с точки зрения русских им это, кажется, удалось, Россию воспринимают как серьезного военного и политического игрока», — заявил Штайнмайер.

Тем не менее, политик заявил, что России не удастся вернуться к миропорядку времен Ялтинской конференции. И если она хочет быть влиятельным игроком в международном сообществе, России придется прибегнуть к поиску партнера политическими методами.