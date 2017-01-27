Мэй посоветовала Трампу следовать примеру Рейгана в отношениях с Россией

Вашингтон, 27 января. «Доверяй, но проверяй» — премьер-министр Великобритании вспомнила слова Рональда Рэйгана об отношениях с СССР и посоветовала Дональду Трампу использовать этот постулат при выстраивании диалога по Сирии с Россией.

«С президентом Путиным мой совет сотрудничать, но быть начеку», — цитирует слова Терезы Мэй «Газета.ru». По мнению главы британского Кабмина, точки соприкосновения по сирийскому вопросу с Кремлем существуют.

В ходе визита в Соединенные Штаты Америки госпожа премьер-министр заявила, что сотрудничество Лондона и Москвы по сирийскому вопросу возможно, правда, используя правило «доверяй, но проверяй».