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Общество
Минобороны России показало военных псов-призеров международных турниров

Минобороны России показало военных псов-призеров международных турниров

5:00  27 Января 2017
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Минобороны России показало военных псов-призеров международных турниров

Москва, 27 января. Министерство обороны России опубликовало на своей официальной странице в социальной сети фотографии пса, который стал призером конкурса «Верный друг» на Международных армейских играх.

В рамках Международных армейских игр прошел турнир среди военных кинологов, первое место в котором досталось представителю Китая. Представители России и Казахстана поднялись на вторую ступень пьедестала, поскольку получили от судей равное количество баллов. Бронза досталась команде из Белоруссии. Пользователи социальных сетей выразили свое восхищение талантливым псом.

Минобороны России показало военных псов-призеров международных турниров

«Красавец! Браво победителю!» — написала в комментариях Елена Мельникова. Другие пользователи ее поддержали и посоветовали наградить собаку вкусной косточкой.

Минобороны России показало военных псов-призеров международных турниров

В истории есть много примеров, когда в суровых условиях войны собаки помогали людям и спасали жизни. Одним из самых известных псов является Джульбарс, который служил во время Второй Мировой войны в минно-розыскной службе. За время войны он обнаружил более семи тысяч мин, за что был награжден медалью за боевые заслуги.

Минобороны России показало военных псов-призеров международных турниров

Всего в Великую Отечественную войну в рядах армии Советского Союза служили более 70 тысяч собак. Их отправляли на разведку и переносить послания через линию фронта, они искали мины и переправляли оружие солдатам, которых окружил противник, среди них были даже санитары.

Самой заслуженной собакой Второй мировой войны называют пса Чипса, которого приписали к американскому третьему взводу военной полиции. Вместе с американскими солдатами он прошел Северную Африку, Сицилию, Италию, Францию и Германию. На Сицилии он был ранен несколько раз. За верную службу ему вручили Серебряную Звезду за мужество и Пурпурное сердце. В 90-е в США вышел прокат фильм «Чипс — боевой пес».

Минобороны России показало военных псов-призеров международных турниров

В ноябре 2015 году во Франции прошла серия терактов, в результате которых погибли 130 человек. После этого в пригороде французской столицы полицейские проводили спецоперацию по поимке террористов. Боевики оказали сопротивление силовикам и застрелили семилетнюю бельгийскую овчарку Дизеля.

Минобороны России показало военных псов-призеров международных турниров

Российские полицейские в память о Дизеле решили подарить французским коллегам щенка Добрыню, которого будут готовить к работе в элитном подразделении. В конце прошлого года стало известно, что щенка из России признали непригодным для службы — у него нашли наследственную аномалию задних лап. Несмотря на это, французские полицейские не собираются расставаться с псом, который уже стал им другом, и считают его талисманом подразделения.

Минобороны России показало военных псов-призеров международных турниров

Настасья Шеркунова
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