Минобороны России показало военных псов-призеров международных турниров

Москва, 27 января. Министерство обороны России опубликовало на своей официальной странице в социальной сети фотографии пса, который стал призером конкурса «Верный друг» на Международных армейских играх.

В рамках Международных армейских игр прошел турнир среди военных кинологов, первое место в котором досталось представителю Китая. Представители России и Казахстана поднялись на вторую ступень пьедестала, поскольку получили от судей равное количество баллов. Бронза досталась команде из Белоруссии. Пользователи социальных сетей выразили свое восхищение талантливым псом.

«Красавец! Браво победителю!» — написала в комментариях Елена Мельникова. Другие пользователи ее поддержали и посоветовали наградить собаку вкусной косточкой.

В истории есть много примеров, когда в суровых условиях войны собаки помогали людям и спасали жизни. Одним из самых известных псов является Джульбарс, который служил во время Второй Мировой войны в минно-розыскной службе. За время войны он обнаружил более семи тысяч мин, за что был награжден медалью за боевые заслуги.

Всего в Великую Отечественную войну в рядах армии Советского Союза служили более 70 тысяч собак. Их отправляли на разведку и переносить послания через линию фронта, они искали мины и переправляли оружие солдатам, которых окружил противник, среди них были даже санитары.

Самой заслуженной собакой Второй мировой войны называют пса Чипса, которого приписали к американскому третьему взводу военной полиции. Вместе с американскими солдатами он прошел Северную Африку, Сицилию, Италию, Францию и Германию. На Сицилии он был ранен несколько раз. За верную службу ему вручили Серебряную Звезду за мужество и Пурпурное сердце. В 90-е в США вышел прокат фильм «Чипс — боевой пес».

В ноябре 2015 году во Франции прошла серия терактов, в результате которых погибли 130 человек. После этого в пригороде французской столицы полицейские проводили спецоперацию по поимке террористов. Боевики оказали сопротивление силовикам и застрелили семилетнюю бельгийскую овчарку Дизеля.

Российские полицейские в память о Дизеле решили подарить французским коллегам щенка Добрыню, которого будут готовить к работе в элитном подразделении. В конце прошлого года стало известно, что щенка из России признали непригодным для службы — у него нашли наследственную аномалию задних лап. Несмотря на это, французские полицейские не собираются расставаться с псом, который уже стал им другом, и считают его талисманом подразделения.