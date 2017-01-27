Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Сирия: боевики ИГ, убегая из Ракки, могут устроить потоп

Сирия: боевики ИГ, убегая из Ракки, могут устроить потоп

4:37  27 Января 2017
56

Сирия: боевики ИГ, убегая из Ракки, могут устроить потоп

Дамаск (Сирия), 27 января. Отступая из Ракки в Дейр-эз-Зор, террористы из запрещенной в России группировки ИГИЛ, могут устроить в Сирии потоп, разрушив крупнейшую в стране Евфратскую плотину. Об этом пишут «Известия».

В случае негативного развития событий в САР при разрушения гидротехнического сооружения, которое,  к слову, содержит в себе порядка 12 млрд куб. воды, на территории более 100 кв. км. образуется гигантский водоем глубиной до семи метров.

По оценкам экспертов, затопленными будут около 70 населенных пунктов, в зоне бедствия окажутся сотни тысяч человек, при этом не только в Сирии, но и Ираке. Потоп будет продолжаться до двух недель.

Отвлекая внимание и силы официального Дамаска и коалиции, террористы «Исламского государства» смогут без проблем перебросить свои отряды из Ракки в Дейр-эз-Зор, который важен для ИГ, как со стратегической, так и экономической точек зрений.
 

#сирия
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров