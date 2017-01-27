Пушков рассказал об истинном назначении плана Порошенко по «реинтеграции» Крыма

Москва, 27 января. Планом по «реинтеграции» Крыма Порошенко пытается создать миф о том, что тема еще жива. Об этом в своем Twitter написал член Совета Федерации России Алексей Пушков.

По словам сенатора, украинский президент Петр Порошенко сам понимает невозможность «реинтеграции» Крыма, и своими заявлениями лишь пытается оживить тему.

«Порошенко понимает: «реинтеграции» Крыма не будет. И эта затея, и странное обращение к главе КНР нужны для другого: создать миф, что тема жива», — написал на своей страничке в Twitter Алексей Пушков.

Напомним, ранее электронное издание «Газета.ru» сообщало, что планы Киева относительно «реинтеграции» Крыма высмеяли власти полуострова.