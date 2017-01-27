Стало известно, чем обернется для США введение налога на импорт из Мексики

Мехико, 27 января. Если правительство Соединенных Штатов Америки примет решение ввести 20-процентный налог на импорт из Мексики, то это не сильно скажется на мексиканских поставках в соседнюю страну. Об этом, как сообщают зарубежные СМИ, рассказал финансовый аналитик, профессор Национального автономного университета Мексики Клементе Руис Дуран.

Напомним, что о возможном введении 20-процентного налога на импорт из Мексики заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Он заявил, что таким образом американские власти хотят заплатить за строительство стены на границе с Мексикой.

«Да, некоторые товары от этого пострадают, но, в целом, введение такого налога объемы импорта не снизит, как и не нанесет сильного урона импорту, так как для США мексиканский импорт и так весьма дешев», — заявил Руис Дуран.

При этом мексиканский аналитик отметил, что такие меры однозначно поставят под вопрос само существование соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, которое было создано еще в 1994 году, поскольку в настоящее время в рамках этого договора налогов на торговлю между США, Канадой и Мексикой нет.

Руис Дуран заявил, что для того, чтобы давать более точные прогнозы, надо сначала дождаться итогов переговоров, которые сейчас ведут в Вашингтоне главы МИД и Минэкономразвития Мексики, и уже только после этого станет понятно, нужно ли стране выходить из NAFTA.

Кроме того эксперт заявил, что нельзя исключать того, что своим жестким поведением по отношению к Мексике глава американского государства Дональд Трамп пытается дать понять другим странам, что может произойти, если они не будут играть по правилам США.

