Ученые выяснили, что у некоторых мужчин часть мозга женская

Вашингтон, 27 января. Американские ученые в ходе очередных исследований пришли к неожиданному выводу касательно мозга мужчин.

По их мнению, у каждого пятого представителя сильной половины США присутствует женская часть мозга. При этом исследователи тут же оговариваются, что разница между мозгом мужчин и женщин — колоссальная.

Также ученые добавляют, что в некоторых случаях различия не так заметны — в каждом пятом мужчине. Все дело в том, что часть мозга у этих мужчин идентична части мозга женщин.

В исследовании указано, что идентична та часть мозга, которая отвечает за слух. Он, к слову, у прекрасных дам несколько острее, чем у представителей сильного пола, но опять-таки в четырех случаях из пяти.

