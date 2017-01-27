Российское оружие против спутников напугало военных США

Вашингтон, 27 января. Россия и Китай разрабатывают космическое оружие, способное уничтожать американские спутники. Об этом заявил глава Стратегического командования (Стратком) США генерал Джон Хайтен.

По словам генерала, Россия изучает возможности по созданию различного космического оружия, в том числе на основе лазеров. Стратком США считает, что подобное вооружение может представлять угрозу для американских спутников.

«Россия изучает значительные военные возможности против спутников, включая лазеры для использования в космосе и другие военные возможности, которые могут угрожать нашим спутникам», — цитирует слова Джона Хайтена пресс-служба Пентагона.

Также генерал отметил, что испытание действующих на различных орбитах Земли оборонных систем проводит КНР. По словам военного, в скором будущем новые вооружения позволят России и Китаю уничтожить любой спутник США.