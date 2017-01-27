Ученые рассказали, чем опасны ранние браки

Нью-Йорк, 27 января. Группа ученых из Мичиганского университета провела интересные исследования, целью которых было выяснить, какое влияние на людей оказывают ранние браки. Оказалось, что это плохо сказывается на здоровье, поскольку молодые супруги склонны к быстрому набору веса. Об этом сообщают местные СМИ.

По результатам своих экспериментов ученые пришли к выводу, что люди, которые вступили в брак еще до окончания высшего учебного заведения, имеют высокий риск получить ожирение.

Ученые объясняют это тем, что молодые супруги, как правило, не могут как следует регулировать образ жизни, кроме того, они являются еще и недостаточно зрелыми для семейной жизни, что напрямую приводит к проблемам с лишним весом.

По мнению ученых, такие люди быстро перестают следить за своим питанием и начинают вести пассивный образ жизни, что в итоге и сказывается на их здоровье.

Напомним, ранее издание Газета.ru сообщало о том, что финские ученые разработали пищевые ингредиенты из сверчков и мучных червей, структура и вкус которых вполне подойдут для приготовления фрикаделек или фалафеля.