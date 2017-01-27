Пережившей нападение таксиста москвичке грозит выкидыш

Москва, 27 января. Москвичке, которая вместе с семьей стала жертвой нападения таксиста, грозит выкидыш.

Пострадавшая Диор Исмаилова рассказала журналистам телеканала РенТВ подробности нападения. По словам 24-летней москвички, таксист схватил ее за шею и потащил к автомобилю. При этом мужчина знал, что его жертва беременна, поскольку об этом кричала просившая прекратить нападение мать потерпевшей. Тем не менее мужчина грубо толкнул Исмаилову и начал ее оскорблять. Во время нападения он также ударил мать потерпевшей по голове. От удара женщина выронила двухлетнего сына Исмаиловой и он сильно ударился, сообщила потерпевшая.

Напомним, инцидент произошел 26 января в Москве. Причиной конфликта послужило то, что маленький ребенок якобы испачкал чистую обивку сидения такси. Сообщается, что по факту уже возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции задержали подозреваемого. За нанесенные побои ему грозит до двух лет лишения свободы.