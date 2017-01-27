Глава СБУ рассказал, что делать депутатам, которые хотят повоевать

Киев, 27 января. Василий Грицак, который возглавляет Службу безопасности Украины, посоветовал депутатам Верховной Рады отправиться воевать в Донбасс, вместо того, чтобы блокировать железные дороги в регионе. Об этом сообщают местные СМИ.

Напомним, что в среду, 25 января группа народных депутатов Украины, в числе которых бывшие участники военной операции в Донбассе, заблокировала участок железной дороги в Луганской области. Сделано это было с целью запретить торговлю с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Действия депутатов признали незаконными, а прокуратура Луганской области возбудила в отношении них уголовное дело.

Грицак заявил, что депутаты должны придерживаться законных методов работы, которые в свою очередь не предполагают блокирование железных дорог со «стволами». Он также добавил, что если им так хочется воевать, то пускай они записываются в подразделения ВСУ в Донбассе и воюют там.

Кроме того глава СБУ напомнил, что Украина сильно зависит от торговли с ДНР и ЛНР. В первую очередь речь идет о поставках каменного угля с шахт Донбасса.

