Поезд сбил трех рабочих в Москве

Москва, 27 января. Поезд сбил трех человек на западе российской столицей, за жизнь пострадавших борются медики, сообщает Life.

Инцидент произошел в районе улицы Горбунова на западе Москвы. Поезд сбил трех рабочих, все пострадавшие доставлены в реанимацию. В настоящее время врачи борются за сохранение их жизней.

Напомним, накануне стало известно, что в Узбекистане из-за схода оползня опрокинулся грузовой состав. В результате происшествия погибших нет. Сообщается, что причиной ЧП стало землетрясение, которое спровоцировало сход оползня. Массы земли буквально смели часть вагонов поезда с дорожного полотна.