Россияне не верят доллару: доля долларовых депозитов резко снизилась

Москва, 27 января. По итогам 2016 года доля частных долларовых банковских вкладов в России достигла трехлетнего минимума. Об этом сообщает сайт газеты «Известия».

Особенно быстрыми темпами россияне отказывались от долларовых депозитов в декабре 2016 года, когда доля частных банковых вкладов в американской валюте сократилась сразу на 2%. Таким образом к началу 2017 года доля долларовых вкладов частных лиц составила 23,7%. Издание отмечает, что это минимальный показатель за последние три года. Ниже доля долларовых вкладов в общей массе депозитов населения была только в докризисном 2014-м году.

Эксперты связывают сокращение долларовых депозитов с повышением курса рубля и более низкими ставками на валютные вклады, отмечает издание. Также среди возможных причин называется использование валюты для оплаты покупок и путешествий.