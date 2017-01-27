Росстат подсчитал, во сколько обходится продуктовая корзина в разных городах

Москва, 27 января. В Росстате решили подсчитать, в каком из регионов России в декабре 2016 года больше всего потратили денег на еду, а в каком меньше. Таким образом, выяснилось, что больше всех денег в продуктовых магазинах оставляют жители Дальнего Востока. В целом, как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата, за год продуктовая корзина в России подорожала на 3,5%.

По данным ведомства, самый дешевый минимальный набор продуктов в Приволжском федеральном округе. Там жители платят за него 3363 рубля 80 копеек. А вот на Дальнем Востоке эта цифра составляет 5290 рублей 90 копеек. Однако для некоторых жителей этого региона и эта сумма не является пределом. Так, например, жители Чукотки готовы отдать за минимальный набор продуктов 9204 рубля 10 копеек.

Стоит отметить, что в других федеральных округах стоимость продуктовой корзины составила от 3510 рублей 30 копеек до 4285 рублей 60 копеек.

Как в свою очередь рассказал старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков, дороговизна продуктов на Чукотке обусловлена климатическими условиями. По его словам, в каждый регион продукты завозят из разных мест соответственно и стоимость транспортировки у продуктов разная.

В Росстате отметили, что жители Центральной части России в месяц могут тратить на продукты всего 3788 рублей, а вот в Курской области и вовсе могут прожить на 2999 рублей 80 копеек.

Стоимость же минимального продуктового набора в Москве в конце декабря составила 4447 рублей 80 копеек. За месяц она выросла на 0,8%, а с начала года — на 5%.

Сообщается, что на сегодняшний день в минимальный набор продуктов входят хлеб и макаронные изделия, овощи, фрукты, яйца, масло, молочные продукты, мясо, рыба, сахар, соль, чай. В среднем стоимость такого месячного рациона, по данным Росстата, в конце декабря 2016 года составила 3701 рубль 90 копеек. При этом уже с начала года продуктовая корзина в России подорожала на 3,5%.

