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Здоровье человека может зависеть от генов соседей

Здоровье человека может зависеть от генов соседей

2:58  27 Января 2017
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Здоровье человека может зависеть от генов соседей

Вашингтон, 27 января. На здоровье человека, его привычки и даже вес могут оказывать серьезное влияние гены соседей. Об этом говорится в опубликованном в журнале PLoS Genetics исследовании группы ученых из США.

Необычное изменение свойств организма из-за генетических особенностей близких соседей отмечена у лабораторных животных. По данным ученых, помещенные в одну клетку крысы перенимают друг у друга черты, которые считались ранее генетически обусловленными. Речь идет о 40 особенностях организма, в том числе таких важных как скорость заживления ран, уровень тревожности и даже вес.

В результате исследования ученые выяснили, что степень выраженности большинства этих черт как минимум на 10% зависит от аналогичного показателя у соседа грызуна по клетке. При этом имеющие отношение к иммунной системе свойства организма зависят от соседа на 30%, отмечает электронное издание «Газета.ru».

Основываясь на результатах исследования, ученые советуют людям тщательнее выбирать соседей, ведь их генетические особенности могут оказывать существенное влияние на здоровье.

Здоровье человека может зависеть от генов соседей

Алексей Громов
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