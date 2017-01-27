Здоровье человека может зависеть от генов соседей

Вашингтон, 27 января. На здоровье человека, его привычки и даже вес могут оказывать серьезное влияние гены соседей. Об этом говорится в опубликованном в журнале PLoS Genetics исследовании группы ученых из США.

Необычное изменение свойств организма из-за генетических особенностей близких соседей отмечена у лабораторных животных. По данным ученых, помещенные в одну клетку крысы перенимают друг у друга черты, которые считались ранее генетически обусловленными. Речь идет о 40 особенностях организма, в том числе таких важных как скорость заживления ран, уровень тревожности и даже вес.

В результате исследования ученые выяснили, что степень выраженности большинства этих черт как минимум на 10% зависит от аналогичного показателя у соседа грызуна по клетке. При этом имеющие отношение к иммунной системе свойства организма зависят от соседа на 30%, отмечает электронное издание «Газета.ru».

Основываясь на результатах исследования, ученые советуют людям тщательнее выбирать соседей, ведь их генетические особенности могут оказывать существенное влияние на здоровье.