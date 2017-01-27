Минфин РФ: Tax free распространят на все товары

Москва, 27 января. Система tax free охватит все категории товаров. Об этом сообщили в министерстве финансов России. Ожидается, что система будет запущена уже в 2017 году.

Ранее предполагалось, что налогообложение по системе tax free коснется лишь товаров продовольственного назначения. Однако Минпромторг выступил с инициативой распространить ее действие на все группы товаров.

Предполагается, что минимальная сумма покупки останется неизменной и составит десять тысяч рублей, — цитирует газета «Известия» источник в министерстве финансов РФ.

Накануне Общероссийское общество курильщиков подвергло критике антитабачную концепцию Минздрава и обратилось к Дмитрию Медведеву с просьбой содействовать в защите своих прав.