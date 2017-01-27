Стало известно, жители какой страны спят меньше всего

Канберра, 27 января. Группа ученых из Австралии совместно с коллегами из США провела множество различных исследований, целью которых было узнать, в какой стране люди спят больше всего, а в какой меньше. Об этом сообщают местные СМИ.

Всего в экспериментах приняли участие жители 645 городов по всему миру. Исследователи сравнили данные за период с 2006 по 2012 года. В результате выяснилось, что больше всего времени на сон тратят жители Аргентины. Они спят минимум по 10 часов в сутки.

А вот меньше всего, как выяснили ученые, спят жители Японии. Именно они тратят на сон всего 7 часов в сутки. По словам исследователей, это связано с тем, что японцы очень трудолюбивые и при этом выносливые.

Что же касается жителей России, то здесь данные таковы, что в среднем на сон в этой стране тратят порядка 9 часов, при этом спать россияне ложатся около 23 часов, а просыпаются около 8 часов утра.

Специалисты-сомнологи, которые занимаются вопросами сна, считают, что различная продолжительность сна у народов заложена генетически. Правда, пока эти особые гены не выявлены.

