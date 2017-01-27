Косачев прокомментировал идею Трампа о создании зон безопасности в Сирии

Москва, 27 января. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что идея президента США Дональда Трампа создать зоны безопасности в САР заслуживает внимания.

В то же время, эта инициатива требует скоординированных действий Соединенных Штатов и Российской Федерации, — полагает Косачев.

Попытка реализовать данную инициативу исключительно усилиями США едва ли может увенчаться успехом, — цитирует Косачева газета «Известия».

Ранее Газета.ru сообщала о ключевых положениях проекта конституции Сирии, предложенного Россией.