Пушков ответил на слова Терезы Мэй о необходимости сотрудничества США с Россией

Москва, 27 января. Сенатор Алексей Пушков отметил изменение позиции в словах премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о вовлечении Путина во взаимодействие.

Член Совета Федерации и популярный журналист Алексей Пушков на своей страничке в Twitter прокомментировал совет британского премьера Терезы Мэй властям США. Глава правительства Великобритании предложила Соединенным Штатам сотрудничать с Россией, но сохранять осторожность. В позиции Терезы Мэй Алексей Пушков отметил осторожный сдвиг.

«Мэй предложила США «вовлекать Путина во взаимодействие, но быть начеку». Прежде Лондон открыто призывал к вражде. Осторожный сдвиг в позиции», — написал сенатор.

Напомним, ранее электронное издание «Газета.ru» сообщало о том, что Тереза Мэй предлагала США сотрудничать с Россией для решения сирийского вопроса, но руководствоваться при этом принципом «доверяй, но проверяй».