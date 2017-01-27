Алеппо: Россия и Турция атаковали террористов ИГИЛ

Дамаск, 27 января. ВКС России и ВВС Турции нанесли удары по позициям запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» в населенном пункте Эль-Баб провинции Алеппо в Сирии. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве уточнили, что с российской стороны в операции были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители СУ-35С.Турция предоставила истребители F-16 и F-4.

Планируя совместные действия, РФ и Турция обменялись разведывательной информацией, — сообщает министерство обороны России.

Ранее жители Дамаска вышли на массовую акцию протеста из-за перекрытия доступа к воде террористами ИГИЛ.