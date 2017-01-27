Особняк российского миллиардера в Лондоне захватили бездомные

Лондон, 27 января. Группа бездомных захватила дом российского миллиардера в британской столице и вывесила на фасаде плакат «Американское антиправительство в изгнании». Об этом сообщают местные СМИ.

Бездомные расположились в принадлежащем россиянину Андрею Гончаренко особняке в центральном районе Лондона. Дом был построен в 1825 году и не так давно приобретен российским гражданином. Стоимость особняка оценивается в 15 млн фунтов, сообщает Daily Mail.

По данным издания, в группе захвативших здание бездомных может находиться хакер, который обвиняется властями США в краже данных у NASA и ФБР. На родине ему грозит тюремное заключение на срок до 99 лет.