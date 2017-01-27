Ученые узнали неожиданную причину скоропостижной смерти

Лондон, 27 января. Группа британских ученых провела интересные исследования, которые позволили им узнать неожиданную причину преждевременной смерти людей в последние годы. Оказывается, не последнюю роль в долголетии играет качественный и здоровый сон. Об этом сообщают местные СМИ.

В ходе экспериментов исследователи собрали сведения о служащих и количестве часов, которые они тратят на сон. Целью исследований было выяснить, что именно является причиной сокращения продолжительности жизни.



Специалисты вели наблюдения за участниками этого эксперимента на протяжении 17 лет. В результате им удалось выяснить, что причина скоропостижной смерти людей кроется в лимите сна. Оказалось, что те, кто тратил на сон меньше пяти часов в сутки, чаще остальных сталкивался с проблемами сердечно-сосудистой системы, которые приводят к летальному исходу.

А вот у тех людей, которые привыкли высыпаться в течение хотя бы семи часов, смертность была на низком уровне.

Однако ученые также выяснили, что высокая смертность наблюдалась и у тех, кто спал более восьми часов в сутки. С чем это связано, специалисты сейчас выясняют.

Напомним, ранее издание Газета.ru сообщало о том, что ученым удалось обнаружить взаимосвязь между структурой мозга и определенными чертами характера.