Ученые из Гарварда получили металлический водород

Вашингтон, 27 января. Специалисты Гарвардского университета США Айзек Сильвера и Ранга Диас сумели получить металлический водород. Результаты эксперимента обнародованы в журнале Science.

В докладе уточняется, что вещество было получено благодаря созданным условиям экстремально высокого давления в сочетании со сверхнизкой температурой. Давление было выше, чем в центре планеты Земля, — пишут ученые.

Отмечается, что сохранить состояние вещества при нормальной температуре и давлении пока не удается. Тем не менее, гарвардские специалисты не сомневаются в перспективах предпринятых ими исследований.

Ранее ученые создали гибрид человека и свиньи.