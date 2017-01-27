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Общество
Ученые из Гарварда получили металлический водород

Ученые из Гарварда получили металлический водород

2:00  27 Января 2017
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Ученые из Гарварда получили металлический водород

Вашингтон, 27 января. Специалисты Гарвардского университета США Айзек Сильвера и Ранга Диас сумели получить металлический водород. Результаты эксперимента обнародованы в журнале  Science.

В докладе уточняется, что вещество было получено благодаря созданным условиям экстремально высокого давления в сочетании со сверхнизкой температурой. Давление было выше, чем в центре планеты Земля, — пишут ученые.

Отмечается, что сохранить состояние вещества при нормальной температуре и давлении пока не удается. Тем не менее, гарвардские специалисты не сомневаются в перспективах предпринятых ими исследований.

Ранее ученые создали гибрид человека и свиньи.

#айзек сильвера #ранга диас
Сергей Свазовский
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