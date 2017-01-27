Россияне рассказали, какой размер пенсии их устроит

Москва, 27 января. Сотрудники Российского государственного социального университета провели опрос среди жителей России, целью которого было выяснить, какой размер пенсии они считают самым приемлемым. Таким образом, стало известно, что 76,8 процентов опрошенных заявили, что их вполне устроит пенсия в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Об этом пишет газета «Известия».

При этом почти треть россиян заявили, что для них приемлемой будет пенсия в размере 15-20 тысяч, что фактически совпадает с уровнем средних выплат людям, которые находятся на заслуженном отдыхе.

Авторы опроса заявили, что такие скромные запросы российских граждан объясняются тем, что их пенсионные ожидания формируются исходя из текущего среднего размера социальных выплат.

Кроме того, большинство опрошенных также считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40 и более процентов получаемой ранее заработной платы.

