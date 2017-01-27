Курильщики попросили Медведева защитить их от антитабачной концепции

Москва, 27 января. Общероссийское движение за права курильщиков обратилось к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить ущемления их прав в связи с антитабачной концепцией, предложенной Минздравом.

Следует отметить, что всероссийскую организацию возглавляют Михаил Боярский, Александр Друзь и Михаил Леонтьев.

Представители организации усматривают в концепции Минздрава последовательное ущемление их прав.

В своем письме главе российского правительства движение за права курильщиков просит Дмитрия Медведева взять под контроль вопросы согласования и внедрения антитабачной концепции, — сообщает газета «Известия».

Ранее Газета.ru сообщала об инициативе Минздрава России запретить продажу табака.