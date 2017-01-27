Советник Трампа приказал СМИ «заткнуться», назвав их оппозицией

Вашингтон, 27 января. Ключевой советник главы американского государства Дональда Трампа Стивен Бэннон дал интервью изданию New York Times, в котором назвал все американские СМИ оппозиционной властью и приказал им «заткнуться».

Политик заявил, что все СМИ в США должны быть «огорчены и унижены, они должны заткнуться и слушать». При этом он назвал их оппозиционной партий, которая не понимает свою страну, и которая до сих пор не понимает, что Дональд Трамп – президент США.

Бэннон также заявил, что СМИ на 100% ошиблись, когда добивались победы Хиллари Клинтон на выборах президента и при этом рассчитывали на эту победу. Он добавил, что «это унизительное поражение они никогда уже не отмоют», отметив при этом, что у СМИ нет «никакой власти».

Стоит отметить, что Стивен Бэннон до августа являлся руководителем сайта Breitbart News, который, в отличие от многих других СМИ, поддерживал Дональда Трампа. После этого политик занял должность ключевого советника предвыборной кампании Трампа, а в настоящее время он является главным советником по стратегическим вопросам в Белом доме.

