Метель и гололедица надвигаются на Москву

Москва, 27 января. Главное управления МЧС по Москве распространило предупреждение о метели и гололедице в ночь на пятницу.

В сообщении регионального управления МЧС РФ отмечается, что, согласно прогнозу, с 00.00 до 10.00 27 января в столице «ожидается снег, местами сильный, местами метель, снежные заносы, образование гололедных отложений, усиление ветра западной четверти порывами 12-17 м/с».

Спасатели опасаются возможных повреждения линий электропередач, обрушения деревьев, повреждения слабо укрепленных рекламных конструкций. Ухудшение погоды может привести к увеличению числа ДТП на столичных дорогах и к крупным пробкам.

Сотрудники спасательного ведомства обратились к жителям и гостям Москвы с призывом «по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице». Водителей просят отказаться от резких маневров в условиях непогоды и соблюдать скоростной режим.