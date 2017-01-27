Госдеп США объяснил массовые отставки в своих рядах

Вашингтон, 27 января. Отставки высших должностных лиц государственного департамента США связаны с процессом передачи власти новой администрации президента США. Такое заявление сделал Марк Тонер, возглавляющий пресс-службу американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, требование об отставке политназначенцев Госдепа выдвинула администрация предыдущего президента США, Барака Обамы. Тонер назвал эту практику нормальной.

Комментируя дальнейшую судьбу представителей Госдепа, покинувших свой пост, он отметил, что некоторые из них и в дальнейшем будут работать на внешнеполитическом направлении.

Об отставках в Госдепе сообщала накануне Газета.ru.