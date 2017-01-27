Тереза Мэй дала совет США сотрудничать с Россией по Сирии

Вашингтон, 27 января. Великобритания и США могут сотрудничать с Россией в вопросе сирийского урегулирования, используя правило «доверяй, но проверяй». Такое мнение высказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Выступая на съезде Республиканской партии США в Филадельфии, Мэй подняла вопрос поддержки Россией режима президента Сирии Башара Асада.

«Я бы хотела обратиться к примеру Рональда Рейгана, который характеризовал свое сотрудничество с Михаилом Горбачевым как доверяй, но проверяй», — заявила она, отметив, что советует сотрудничать с президентом РФ Владимиром Путиным, «но быть начеку».

Отметим, ранее Британия неоднократно заявляла, что единственным решением сирийского конфликта является отставка Асада. Помимо этого не раз звучала критика в адрес российской стороны.

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Ранее в четверг министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что британская сторона должна взаимодействовать с Россией, однако ей не стоит забывать о бдительности и твердости.