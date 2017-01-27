Власти США придумали, как заплатить за стену на границе с Мексикой

Вашингтон, 27 января. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в четверг заявил о том, что они нашли решение, каким образом заплатить за строительство стены на границе с Мексикой. По его словам, сделать это планируется путем введения 20-процентного налога на импорт из Мексики. Об этом сообщают местные СМИ.

Спайсер рассказал, что если посмотреть на план строительства этой стены, который уже сейчас приобретает очертания, то можно понять, что в нем используется глубокая реформа налогообложения со странами, с которыми у США наблюдается торговый дефицит.

Одной из таких стран, по словам пресс-секретаря, как раз является Мексика. Поэтому если эти 50 миллиардов долларов торгового дефицита обложить 20-процентным налогом на импорт, то получится как раз собрать 10 млрд в год и таким образом можно будет заплатить за стену.

Спайсер также заявил, что Белый дом уже связался по данному вопросу с обеими палатами конгресса и в настоящее время занимается разработкой соответствующего плана.

Напомним, что накануне глава американского государства Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, чтобы предотвратить поток нелегальной иммиграции. При этом американский лидер настаивает на том, что Мексика заплатит за это строительство. Однако известно, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето уже ни один раз говорил, что Мексика не собирается платить за стену.