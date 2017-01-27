Спаситель не придет: слова Трампа сдвинули стрелки «часов Судного дня»

Вашингтон, 27 января. Американские ученые перевели стрелки «часов Судного дня» на 30 секунд вперед, остановив их всего в двух с половиной минутах от полуночи, символизирующей ядерный апокалипсис.

«Часы Судного дня» являются символическим барометром, которым ученые журнала Bulletin of Atomic Scientists оценивают уровень международной напряженности и угрозы ядерного конфликта в мире.

В сообщении журнала отмечается, что причиной такого решения стали, среди прочего, заявления президента США Дональда Трампа о режиме распространения ядерного оружия. Во время предвыборной гонки Трамп неоднократно заявлял о намерении добиваться модернизации ядерных арсеналов США.

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Отметим, что стрелки символических часов находились ближе к катастрофе лишь однажды: в 1953 году. Тогда Советский Союз и Штаты с разницей в несколько месяцев провели первые испытания термоядерных бомб. На часах было установлено время 23.58.00.

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