Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ в Чехии

Прага, 27 января. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию в чешском городе Острава. Россияне показали результат 227,58 балла.

На втором месте оказалась пара из Германии Алена Савченко и Бруно Массо. Они отстали от победителей больше чем на пять баллов.

Третьими финишировали представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре, в активе которых 200,75 зачетных пунктов.

Ранее Евгения Медведева завоевала титул чемпионки России, установив мировой рекорд.