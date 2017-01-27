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Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ в Чехии

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ в Чехии

0:56  27 Января 2017
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Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ в Чехии

Прага, 27 января. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию в чешском городе Острава. Россияне показали результат 227,58 балла.

На втором месте оказалась пара из Германии Алена Савченко и Бруно Массо. Они отстали от победителей больше чем на пять баллов.

Третьими финишировали представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре, в активе которых 200,75 зачетных пунктов.

Ранее Евгения Медведева завоевала титул чемпионки России, установив мировой рекорд.

#евгения тарасова #владимир морозов
Сергей Свазовский
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