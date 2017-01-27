Инспектор ДПС спас девушку из затонувшего в Москве-реке автомобиля

Москва, 27 января. Благодаря действиям инспектора ДПС, девушке, которая находилась в рухнувшем на Саввинской набережной в Москва-реку автомобиле, удалось выжить. Об этом сообщает издание Лайф.ру.

Как выяснилось, в четверг вечером, 26 января на Саввинской набережной, пробив ограждение, в Москва-реку упал легковой автомобиль, за рулем которого находилась девушка. Когда транспортное средство уже практически ушло под воду, в воду нырнул сотрудник правоохранительных органов столицы, который в этот момент оказался рядом с местом происшествия.

Инспектор ДПС разбил стекло возле водительского сиденья и вытащил пострадавшую из машины, после чего им обоим помогли выбраться случайные прохожие.

Сообщается, что в настоящее время девушка находится в одной из московских больниц, а на месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

