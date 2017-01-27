Донбасс: ВСУ пожелали «спокойной ночи» ЛНР минометным огнем

Луганск, 27 января. Украинские войска вечером в четверг открыли огонь из минометов по району села Желобок, сообщает пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики.

По данным ведомства, обстрел начался в 21.05. ВСУ вели огонь с направления села Причепиловка по направлению села Желобок Славяносербского района. При обстреле киевские силовики применяли минометы калибра 82 мм.

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Ранее в четверг сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ обнаружили на позициях ВСУ зенитно-ракетные комплексы, которые должны находиться в местах хранения для отведенного вооружения в Донбассе. Также были обнаружены бронированные машины и зенитная установка в пределах зоны безопасности.