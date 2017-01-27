Дамаск: ИГИЛ перекрыло доступ к воде, жители вышли на массовый протест

Дамаск, 27 января. Жители Дамаска вышли на масштабную акцию протеста после того как запрещенная в России организация «Исламское государство» фактически перекрыла доступ горожан к воде. В распоряжении Федерального агентства новостей от собственного источника оказалась видеозапись акции протеста.

Жители Дамаска подготовили баннеры, осуждающие отключение воды. Они называют действия террористов военным преступлением, а также преступлением против человечества. Замечены транспаранты «Дети должны пользоваться водой!» и «Смерть терроризму!».

Жители сирийской столицы выражают недовольство в связи с замалчиванием проблемы международным сообществом.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне не получали указаний относительно создания безопасных зон в Сирии.