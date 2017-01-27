Дамаск: ИГИЛ перекрыло доступ к воде, жители вышли на массовый протест
Дамаск, 27 января. Жители Дамаска вышли на масштабную акцию протеста после того как запрещенная в России организация «Исламское государство» фактически перекрыла доступ горожан к воде. В распоряжении Федерального агентства новостей от собственного источника оказалась видеозапись акции протеста.
Жители Дамаска подготовили баннеры, осуждающие отключение воды. Они называют действия террористов военным преступлением, а также преступлением против человечества. Замечены транспаранты «Дети должны пользоваться водой!» и «Смерть терроризму!».
Жители сирийской столицы выражают недовольство в связи с замалчиванием проблемы международным сообществом.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне не получали указаний относительно создания безопасных зон в Сирии.
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