Идущий в Сирию десантный корабль «Цезарь Куников» вошел в Средиземное море

Москва, 27 января. Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников», направляясь с грузом в Сирию, в четверг проследовал через черноморские проливы в акваторию Средиземного моря.

Стамбульские СМИ сообщают, что корабль направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. При этом они отмечают, что корабль дает сильную осадку, из чего СМИ сделали вывод, что судно сильно нагружено.

Как сообщает «Интерфакс», с 1 января 2017 года с грузом в Сирию через черноморские проливы проследовали уже четыре БДК ВМФ России. Ранее в январе туда направились БДК Балтийского флота «Королев», «Александр Шабалин», БДК Черноморского флота «Николай Фильченков», а также вспомогательные корабли ВМФ.