Ученые рассказали, как виноград поможет в борьбе с раком

Барселона, 27 января. Группа ученых из Испании провела множество различных исследований, которые позволили выяснить, что, оказывается, всеми любимый виноград не только вкусная ягода, но и очень полезная. Он обладает прекрасным профилактическим средством в борьбе с раком кожи. По словам исследователей, в винограде содержатся специальные соединения, которые также замедляют процесс старения. Об этом сообщают местные СМИ.

Стоит отметить, что еще задолго до исследований испанских ученых к винограду проявляли повышенный интерес специалисты со всего мира.

Испанские специалисты после проведенных экспериментов пришли к интересному выводу, что входящие в состав данного продукта флавоноиды, оказывают положительное влияние на ткани и защищают от процессов, которые спровоцированы действием УФ-лучей.

По мнению ученых, их исследования могут помочь в разработке инновационных методов борьбы с раком кожи человека. Они также отметили, что в своих экспериментах базировались на процессе, во время которого флавоноиды воздействовали на определенные формы кислорода, повреждающие клетки кожи.

Как выяснилось, под действие ультрафиолетовых лучей кислородные компоненты переходят в активное состояние, в результате чего происходит окисление, что стимулирует реакции ферментов, и наступает гибель клеток кожи человека. Ученых удалось узнать о полезных свойствах винограда, а именно они выяснили, что благодаря полифенольным субстанциям эпидермический процесс может обеспечить защитные механизмы от рака.

Помимо того, что виноград защищает от рака кожи, он ещё является отличным антиоксидантам и благотворно сказывается на работе сердца, помогая лучше, чем лекарства.

Напомним, ранее издание Газета.ru сообщало о том, что ученым удалось выяснить, что гены соседей по комнате могут оказывать влияние на здоровье и образ жизни животных и людей.

