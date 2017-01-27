Солисты ансамбля им. Александрова провели концерт в память о погибших коллегах

Москва, 27 января. Концерт в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 на пути в Сирию артистах ансамбля имени Александрова прошел в Москве.

Солисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова выступили в московском международном Доме музыки в память о своих погибших коллегах, сообщает RT на русском.

Выступление началось с минуты молчания. Солисты ансамбля исполнили несколько произведений Александры Пахмутовой под ее аккомпанемент.

Авиакатастрофа самолета Ту-154 Минобороны РФ произошла 25 декабря 2016. На борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, а также артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы провести праздничный концерт для ВКС РФ на авиабазе Хмеймим.

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