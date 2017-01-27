Пентагон не получал указаний по созданию безопасных зон в Сирии

Вашингтон, 27 января. Пентагон не получал каких-либо указаний, связанных с созданием безопасных зон на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает France Press со ссылкой на сотрудника Пентагона Джеффа Дэвиса.

Дэвис отметил, что США концентрируют свои усилия на борьбе с терроризмом в Сирии.

Администрация Барака Обамы рассматривала возможность создания безопасных зон, однако впоследствии Белый дом отказался от реализации таких планов, — отмечает французское издание.

Ранее президент США Дональд Трамп решил проконсультироваться с Пентагоном относительно тактики борьбы с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ.