Ученые впервые создали гибрид человека и свиньи

Вашингтон, 26 января. Группа экспертов под руководством Хуана-Карлоса Исписуа Бельмонте из Калифорнии создала эмбрион, представляющий собой гибрид свиньи и человека. Результаты эксперимента обнародовал журнал Cell.

Стволовые клетки человека внедрили в эмбрионы свиньи на ранних стадиях развития. Ученым удалось получить более двух тысяч гибридов , подсаженных свиноматке. 186 эмбрионов трансформировались в химеры, — уточняет издание.

Хуан-Карлос Исписуа Бельмонте из Института биологических исследований Солка в США отмечает, что человеческие клетки вполне органично функционировали в организме свиньи.

Специалисты надеются, что их исследования в будущем помогут выращивать наиболее подходящие органы для трансплантации в организм человека.

Ранее ученым удалось обнаружить насекомое-пришельца в янтаре.