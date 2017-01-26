Ученые впервые создали гибрид человека и свиньи
Вашингтон, 26 января. Группа экспертов под руководством Хуана-Карлоса Исписуа Бельмонте из Калифорнии создала эмбрион, представляющий собой гибрид свиньи и человека. Результаты эксперимента обнародовал журнал Cell.
Стволовые клетки человека внедрили в эмбрионы свиньи на ранних стадиях развития. Ученым удалось получить более двух тысяч гибридов , подсаженных свиноматке. 186 эмбрионов трансформировались в химеры, — уточняет издание.
Хуан-Карлос Исписуа Бельмонте из Института биологических исследований Солка в США отмечает, что человеческие клетки вполне органично функционировали в организме свиньи.
Специалисты надеются, что их исследования в будущем помогут выращивать наиболее подходящие органы для трансплантации в организм человека.
Ранее ученым удалось обнаружить насекомое-пришельца в янтаре.