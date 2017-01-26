Опасная игра: во время баскетбольного матча у игрока выпал глаз

Веллингтон, 26 января. Жуткий инцидент произошел во время игры Национальной баскетбольной лиги Новой Зеландии. Там, в ходе игры спортсмен клуба Breakers Акил Митчелл лишился глаза. Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, произошло все в тот момент, когда баскетболист вел борьбу за мяч с игроком из клуба Cairns Taipans. Внезапно тот задел Акила локтем по лицу и он, корчась от страшной боли, упал на пол, а его глазное яблоко в буквальном смысле выпало из глазницы. Этот жуткий инцидент попал на видео.

В результате произошедшего матч был прерван на 15 минут, а пострадавшего баскетболиста экстренно увели с поля. Спустя некоторое время стало известно, что к счастью, повреждение оказалось не таким серьезным, как могло показаться. Однако Митчелл на некоторое время взял перерыв, чтобы отдохнуть и восстановить здоровье.

