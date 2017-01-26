Проект конституции Сирии от РФ предполагает свободу идеологий

Москва, 26 января. Стали известны подробности проекта конституции Сирии, предложенной российской стороной. В тексте проекта, в частности, сообщается, что проект конституции Сирии предполагает идеологическое многообразие и уважение в САР всех религий и религиозных организаций.

В тексте проекта, полученном RT на русском от источника в сирийской оппозиции, говорится, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Государство же, в свою очередь, обязуется обеспечивать безопасность, а также соблюдение прав и свобод национальных и религиозных меньшинств.

Официальным языком САР является арабский, государственные органы и организации Курдской культурной автономии пользуются арабским и курдским языками как равнозначными. Регионы имеют право также использовать язык большинства населения, если это одобрено местным референдумом.

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