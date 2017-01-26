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Политика
Власти США попросили подать в отставку всех чиновников Госдепа времен Обамы

Власти США попросили подать в отставку всех чиновников Госдепа времен Обамы

23:38  26 Января 2017
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Власти США попросили подать в отставку всех чиновников Госдепа времен Обамы

Вашингтон, 26 января. Администрация президента США попросила высокопоставленных чиновников Госдепартамента написать заявление об отставке. Об  этом заявил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Марк Тонер.

«По стандартам любого процесса передачи власти, прежняя администрация в координации с новой попросила всех сотрудников из числа политических назначенцев написать прошения об отставке», — сообщил Тонер.

Он также добавил, что многие из этих чиновников продолжат работу в Госдепартаменте, но на других должностях. Некоторые намерены уйти по собственному желанию.

Ранее стало известно, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд покидает свой пост и уходит из Госдепартамента.

#марк тонер
Кирилл Иванов
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